Биография

Выдающаяся британо-американская актриса Джиллиан Андерсон прославилась своими ролями в кино, на ТВ и в театре, выпустила пару скандальных книг и стала негласной иконой феминизма. Артистка — многократный обладатель премии «Эмми», лауреат и двукратный победитель голливудского «Золотого глобуса», номинант премий Британской киноакадемии и Гильдии актеров. Актриса появилась на свет в США, в городе Чикаго, штат Иллинойс, 9 августа 1968 года. Андерсон провела детские годы в Лондоне, а затем семья переехала в Америку. Родители основательно подошли к образованию дочери — она училась в гуманитарной школе для одаренных детей. В 14 лет началась актерская карьера Джиллиан — в постановке театрального кружка подростку доверили роль Джульетты. После выпускного бала актриса прошла обучение в театральной школе Гудмена, на актерском факультете. Далее последовал переезд в Нью-Йорк, работа в театре, а затем Лос-Анджелес, где Андерсон и получила свою «звездную роль» Даны Скалли в телесериале «Секретные материалы». Именно образ сильной, независимой и умной женщины — агента ФБР принес актрисе известность и признание. Джиллиан Андерсон сыграла более полутора сотен ролей на экране, воплотила множество интереснейших образов, полюбившихся теле- и кинозрителям. В послужном списке актрисы фантастические киноленты в духе «Секретных материалов» и «НЛО», исторические драмы — например, сериалы «Война и мир» и «Корона», элегантные экранизации Диккенса — «Холодный дом» и «Большие надежды», а также множество других работ. В настоящее время Андерсон продолжает сниматься в кино- и телепроектах, занимается благотворительностью, не оставляет работу в театре.