Ганнибал
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Ганнибал

Ганнибал (сериал, 2013) смотреть онлайн

9.02013, Hannibal 3 сезона
Детектив, Триллер18+
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Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Мадс Миккельсен в роли Ганнибала Лектера. Стильный детектив по мотивам романов Томаса Харриса.

Уилл Грэм — талантливый агент ФБР, которого привлекают к расследованию самых жестоких преступлений. Он обладает даром, помогающим ему распознавать мотивы и чувства убийцы, а также предвидеть его последующие действия. Однажды он сталкивается с преследованием маньяка, понять которого в одиночку ему становится слишком сложно. Именно тогда к делу подключается доктор Лектер — один из ведущих психиатров страны.

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Страна
США
Жанр
Ужасы, Криминал, Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ганнибал»