Биография

Мадс Миккельсен — датский и голливудский актер. Лауреат премии Каннского кинофестиваля за роль в драме «Охота». Родился в Копенгагене 22 ноября 1965 года. В юности будущий кинодеятель занимался гимнастикой и легкой атлетикой, а позже посвятил себя балету в Гетеборгской академии. В 1996 году он начал заниматься драматическим искусством в Орхусской театральной школе и строить карьеру в театре. Мадс Миккельсен начинал свою карьеру с роли непутевого Тонни в первых двух фильмах кинотрилогии «Дилер». Кинодеятель добился признания за рубежом благодаря роли Ле Шиффра в фильме о похождениях Джеймса Бонда под названием «Казино Рояль». Актер играл в лентах «Еще по одной», «Королевский роман» и «Охота», которая была отмечена наградой Каннского кинофестиваля. Мадс также играл ведущую роль в детективном сериале «Ганнибал», антагониста Кецилия в «Докторе Стрэндже» и главного персонажа в брутальном боевике Николаса Виндинга Рефна «Вальгалла: Сага о викинге».