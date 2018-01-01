Ван Гог. На пороге вечности
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Ван Гог. На пороге вечности

Ван Гог. На пороге вечности (фильм, 2018) смотреть онлайн

8.32018, At Eternity's Gate
Драмы106 мин18+
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Сюжет

Несмотря на то, что при жизни художника картины Ван Гога почти не продаются, он продолжает создавать величайшие творения. Они еще никем не оценены, но уже обречены на мировую известность. В последние годы жизни Ван Гога происходит много печальных событий — развивающаяся душевная болезнь, страсть к саморазрушению, а также разрыв контактов с окружающими людьми.

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Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ван Гог. На пороге вечности»

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