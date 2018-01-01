Ван Гог. На пороге вечности (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Несмотря на то, что при жизни художника картины Ван Гога почти не продаются, он продолжает создавать величайшие творения. Они еще никем не оценены, но уже обречены на мировую известность. В последние годы жизни Ван Гога происходит много печальных событий — развивающаяся душевная болезнь, стр�асть к саморазрушению, а также разрыв контактов с окружающими людьми.



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