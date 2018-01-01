Ван Гог. На пороге вечности (фильм, 2018) смотреть онлайн
8.32018, At Eternity's Gate
Драмы106 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Несмотря на то, что при жизни художника картины Ван Гога почти не продаются, он продолжает создавать величайшие творения. Они еще никем не оценены, но уже обречены на мировую известность. В последние годы жизни Ван Гога происходит много печальных событий — развивающаяся душевная болезнь, стр�асть к саморазрушению, а также разрыв контактов с окружающими людьми.
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Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.9 IMDb
- Режиссёр
Джулиан
Шнабель
- Актёр
Уиллем
Дефо
- Актёр
Руперт
Френд
- Актёр
Оскар
Айзек
- Актёр
Мадс
Миккельсен
- МААктёр
Матьё
Амальрик
- Актриса
Эмманюэль
Сенье
- НААктёр
Нильс
Ареструп
- АКАктриса
Анн
Косиньи
- Актриса
Амира
Касар
- Актёр
Венсан
Перес
- ЖКСценарист
Жан-Клод
Каррьер
- Сценарист
Джулиан
Шнабель
- ЧАПродюсер
Чарльз
Антониоз
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- ВПАктёр дубляжа
Владимир
Паляница
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- КМХудожница
Карен
Мюллер Серро
- СВХудожница
Сесиль
Ватело
- Монтажёр
Джулиан
Шнабель
- БДОператор
Бенуа
Деломм