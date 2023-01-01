Биография

Венсан Перес — швейцарский актер, режиссер, сценарист и продюсер. Лауреат кинофестиваля в Карловых Варах и премии Жана Габена, неоднократный номинант премии «Сезар», премий Берлинского и Каннского фестивалей. Родился в Лозанне 10 июня 1964 года. Планировал заниматься искусством: фотографией, скульптурой, живописью. Но позже обучался актерскому мастерству в Женеве, а потом и в Париже, в Высшей национальной консерватории драматического искусства. Во время учебы он начал сниматься в кино, а после выпуска стал актером театра «Амандье». В театре играл в спектаклях по пьесам Шекспира, Чехова и Кляйста. В начале 90-х годов стал очень популярным во Франции. Он играл романтических героев в паре с такими известными французскими актрисами, как Софи Марсо, Катрин Денев, Эммануэль Беар, Изабель Аджани. Актер стал известен во всем мире, принимал участие в проектах международного уровня, несколько раз снимался в российских картинах, в том числе с Анастасией Заворотнюк. Кроме того, сам снимает, продюсирует фильмы и пишет сценарии. В кино Венсан Перес исполнил роли в картинах «Сирано де Бержерак», «Путешествие капитана Фракасса», «Индокитай», «Фанфан — аромат любви», «Королева Марго», «За облаками», «Горбун», «Унесенный морем», «Распутник», «Королева проклятых», «Жанна Пуассон, маркиза де Помпадур», «Арн: рыцарь-тамплиер», «Код апокалипсиса», «Это как день посреди ночи», «Кухня в Париже», «Любовь и страсть. Далида», «Ван Гог. На пороге вечности», «Офицер и шпион», «Болеро. Душа Парижа», «Ривьера», «Шантарам». Также написал сценарии для фильмов, которые сам снял: «Обмен», «Шкура ангела», «Одни в Берлине», «Первая дуэль».