Основано на реальных событиях (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Одержимая поклонница претендует на жизнь писательницы. Психологический триллер Романа Полански с Евой Грин по мотивам одноименного романа Дельфин де Виган. Дельфин — молодая французская писательница, которая после внезапного успеха в карьере впадает в депрессию. Поклонники ждут от автора очередного бестселлера, однако она не может написать ни строчки, запуганная анонимными угрозами. Вскоре в жизни Дельфин появляется загадочная поклонница Элль, которая пытается помочь писательнице выйти из творческого кризиса. Вскоре навязчивость и одержимость новой знакомой начинают вызывать подозрения… Не терпится узнать, чем угрожает Дельфин связь с таинственной поклонницей? Смотрите интригующий триллер «Основано на реальных событиях» — фильм 2017 года уже сейчас доступен на Wink!
Рейтинг
