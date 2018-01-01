Рамиля Искандер
- Карьера
- Актриса, Актриса дубляжа
- Дата рождения
- 24 июня 1977 г. (48 лет)
Биография
Рамиля Искандер – актриса театра и кино, мастер дубляжа, педагог, ведущая телевизионных программ. На ее счету более 60 работ в кино. Будущая актриса родилась в 1977 г. в селе Кунашак Челябинской области. Ее настоящая фамилия Хисамова, а Искандер – это сценический псевдоним, который образован от девичьей фамилии матери Искандарова. С ранних лет девочка занималась пением, солировала в музыкальном коллективе «Яшьлек» при ДШИ в родном селе. В 1993 г. окончила обучение в музыкальной школе, освоила хоровое пение и игру на баяне. Затем поступила в ЧГИК. Первые роли Рамиля Искандер исполнила на сцене Челябинского ТЮЗа, где работала на последних курсах вуза. Получив диплом, перешла в Челябинский театр драмы, где выступала в течение 3 лет. Дебют актрисы в кино состоялся в 2005 г. в ленте «Оперативный псевдоним – 2», где она исполнила роль Герды. Затем она снялась в сериалах «Эксперты», «Общая терапия», «Хиромант – 2». Первую главную роль артистка сыграла в 2009 г. Зрители увидели Рамилю Искандер в сериале «Выхожу тебя искать». Следующей яркой работой для актрисы стал телесериал «Такая обычная жизнь». Кроме того, она активно занимается дублированием зарубежных картин и озвучивает героев компьютерных игр.
Фильмография
Актриса
- 8.2
Дитя робота2019, 108 мин
- 8.9
Дыши ради нас2017, 112 мин
- 9.3
Опасная игра Слоун2016, 127 мин
- 9.5
Век Адалин2015, 107 мин
- 9.3
С любовью, Рози2014, 98 мин
- 8.9
Любовь от всех болезней2014, 103 мин
- 7.8
Охотник на лис2014, 128 минБесплатно
- 8.8
Человек ноября2014, 103 минБесплатно
- 8.7
Клуб Винкс: Тайна морской бездны2014, 79 мин
- 8.7
Прежде чем я усну2014, 88 минБесплатно
- 7.9
Она2013, 120 мин
- 9.0
Индюки: Назад в будущее2013, 87 минБесплатно
- 8.5
Мебиус2013, 103 минБесплатно
- 9.4
Покорители волн2012, 111 мин
- 8.6
Я, Алекс Кросс2012, 97 минБесплатно
- 8.9
Гладиаторы Рима2012, 90 мин
- 6.9
В доме отца2011, 80 минБесплатно
- 7.9
Цунами 3D2011, 89 мин
- 7.4
4.3.2.1.2010, 108 мин
- 8.6
Путь воина2010, 96 минБесплатно