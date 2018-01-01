Биография

Рамиля Искандер – актриса театра и кино, мастер дубляжа, педагог, ведущая телевизионных программ. На ее счету более 60 работ в кино. Будущая актриса родилась в 1977 г. в селе Кунашак Челябинской области. Ее настоящая фамилия Хисамова, а Искандер – это сценический псевдоним, который образован от девичьей фамилии матери Искандарова. С ранних лет девочка занималась пением, солировала в музыкальном коллективе «Яшьлек» при ДШИ в родном селе. В 1993 г. окончила обучение в музыкальной школе, освоила хоровое пение и игру на баяне. Затем поступила в ЧГИК. Первые роли Рамиля Искандер исполнила на сцене Челябинского ТЮЗа, где работала на последних курсах вуза. Получив диплом, перешла в Челябинский театр драмы, где выступала в течение 3 лет. Дебют актрисы в кино состоялся в 2005 г. в ленте «Оперативный псевдоним – 2», где она исполнила роль Герды. Затем она снялась в сериалах «Эксперты», «Общая терапия», «Хиромант – 2». Первую главную роль артистка сыграла в 2009 г. Зрители увидели Рамилю Искандер в сериале «Выхожу тебя искать». Следующей яркой работой для актрисы стал телесериал «Такая обычная жизнь». Кроме того, она активно занимается дублированием зарубежных картин и озвучивает героев компьютерных игр.