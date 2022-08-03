В доме отца (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно
6.92011, Casa de mi Padre
Комедия80 мин18+
О фильме
Пародия на мексиканские мыльные оперы с Уиллом Ферреллом, Гаэлем Гарсией Берналем и Диего Луной. Генетическая лотерея сыграла злую шутку с семьей Альварес. Из двух братьев одному достались красота, ум и успех, а второму – ничего из перечисленного. Младший, неудачник Армандо, с детства мечтает покинуть родную Мексику и своими глазами увидеть, как живется в Соединенных Штатах, но по-прежнему живет в родительском доме и даже не знает английского языка. Да и куда он поедет, когда семья едва сводит концы с концами. Помочь родителям расплатиться с кредиторами берется успешный старший, Рауль. Но тут-то и выясняется, кто из братьев настоящий красавчик. Смотрите комедийный вестерн «В доме отца» онлайн в хорошем качестве на Wink.
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
5.5 IMDb
- МПРежиссёр
Мэтт
Пидмонт
- Актёр
Уилл
Феррелл
- Актёр
Гаэль
Гарсиа Берналь
- Актёр
Диего
Луна
- ПААктёр
Педро
Армендарис мл.
- Актриса
Дженезис
Родригес
- ЭРАктёр
Эфрен
Рамирес
- Актёр
Адриан
Мартинес
- МУАктёр
Мануэль
Уррего
- НОАктёр
Ник
Офферман
- ДКАктёр
Джерри
Коллинз
- ЭССценарист
Эндрю
Стил
- ДЭПродюсер
Джессика
Элбаум
- Продюсер
Уилл
Феррелл
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- ББАктёр дубляжа
Борис
Быстров
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- ТДХудожница
Трейс
Джиджи Филд
- МЛХудожница
Мэрилу
Лим
- РНОператор
Рэмси
Никелл
- ЭФКомпозитор
Эндрю
Фелтенштейн
- ДНКомпозитор
Джон
Нау