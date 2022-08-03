В доме отца (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно

Пародия на мексиканские мыльные оперы с Уиллом Ферреллом, Гаэлем Гарсией Берналем и Диего Луной. Генетическая лотерея сыграла злую шутку с семьей Альварес. Из двух братьев одному достались красота, ум и успех, а второму – ничего из перечисленного. Младший, неудачник Армандо, с детства мечтает покинуть родную Мексику и своими глазами увидеть, как живется в Соединенных Штатах, но по-прежнему живет в родительском доме и даже не знает английского языка. Да и куда он поедет, когда семья едва сводит концы с концами. Помочь родителям расплатиться с кредиторами берется успешный старший, Рауль. Но тут-то и выясняется, кто из братьев настоящий красавчик. Смотрите комедийный вестерн «В доме отца» онлайн в хорошем качестве на Wink.

