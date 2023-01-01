Биография

Адриан Мартинес – актер и комик, родился 20 января в 1972 году. Актер отлично справляется с ролями не только в комедийном, но и в других жанрах. Он снялся во многих известных комедийных, приключенческих и драматических кинокартинах. В 1993 году Мартинес снялся в сериале «Самые разыскиваемые в Америке» – это была его дебютная роль. Также актер периодически работал в театре «Лабиринт», что позволяло ему постоянно совершенствовать свое актерское мастерство на сцене. В 2010 выходит комедийный боевик «Двойной копец», в котором Адриан играет с Брюсом Уиллисом. В том же году актер снимается в фильме о супергероях «Пипец». Для актера год оказался успешным – его узнают и начинают приглашать в большие проекты. Фильмы Адриана Мартинеса в период с 2012 по 2015 год очень популярны, а актер, хоть и играет роли второго плана, становится действительно знаменитым. Его нельзя не заметить в испаноязычной комедии «В доме отца», где он сыграл с Уиллом Ферреллом и биографической комедии «Тайная жизнь Уолтера Митти», в которой в главной роли снялся Бен Стиллер. Роли Адриана Мартинеса в «Американской суете», где также снимались Кристиан Бэйл, Брэдли Купер, Дженнифер Лоуренс, и «Фокусе» с Уиллом Смитом и Марго Робби полюбились зрителям. О кинокартине «Фокус» актер вспоминает с особой теплотой, ведь здесь он сыграл одну из главных и успешных своих ролей.