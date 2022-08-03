Красотка на всю голову (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Фильм «Красотка на всю голову» 2018 года — это романтическая комедия о девушке с нестандартной фигурой, которая вдруг обретает сверхъестественную способность верить в свою неотразимость и забывает обо всех комплексах по поводу внешности.



Героиня Эми Шумер падает с тренажера прямо во время велотренировки, но это идет ей только на пользу: ударившись головой, девушка начинает считать, что у нее нет и не может быть никаких претензий к себе, ведь она стройна и прекрасна! Правда, окружающие оценивают ее по тем же стандартам общества, что и раньше — и не понимают, почему эта «пампушка» ведет себя так раскованно. Героиню ждет множество неловких ситуаций, где стушевалась бы профессиональная модель, но только не эта красотка на всю голову!



Но что случится, когда эффект удара пройдет и девушка снова увидит себя такой, какой была? Утешит ли ее мысль о том, что истинная красота — это не только про внешний облик? Спешите смотреть «Красотка на всю голову» в хорошем качестве на Wink!

