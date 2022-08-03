Красотка на всю голову (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Фильм «Красотка на всю голову» 2018 года — это романтическая комедия о девушке с нестандартной фигурой, которая вдруг обретает сверхъестественную способность верить в свою неотразимость и забывает обо всех комплексах по поводу внешности.
Героиня Эми Шумер падает с тренажера прямо во время велотренировки, но это идет ей только на пользу: ударившись головой, девушка начинает считать, что у нее нет и не может быть никаких претензий к себе, ведь она стройна и прекрасна! Правда, окружающие оценивают ее по тем же стандартам общества, что и раньше — и не понимают, почему эта «пампушка» ведет себя так раскованно. Героиню ждет множество неловких ситуаций, где стушевалась бы профессиональная модель, но только не эта красотка на всю голову!
Но что случится, когда эффект удара пройдет и девушка снова увидит себя такой, какой была? Утешит ли ее мысль о том, что истинная красота — это не только про внешний облик? Спешите смотреть «Красотка на всю голову» в хорошем качестве на Wink!
Рейтинг
- ЭКРежиссёр
Эбби
Кон
- Режиссёр
Марк
Силверштейн
- ЭШАктриса
Эми
Шумер
- Актриса
Мишель
Уильямс
- ТХАктёр
Том
Хоппер
- РСАктёр
Рори
Сковел
- Актёр
Адриан
Мартинес
- ЭРАктриса
Эмили
Ратаковски
- ЭБАктриса
Эйди
Брайант
- Актриса
Бизи
Филиппс
- ЛХАктриса
Лорен
Хаттон
- СЗАктриса
Сашир
Замата
- ЭКСценарист
Эбби
Кон
- Сценарист
Марк
Силверштейн
- Продюсер
Джастин
Бёрш
- Продюсер
Николя
Картье
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- ДФАктриса дубляжа
Дарья
Фролова
- МДАктёр дубляжа
Михаил
Данилюк
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- КРАктёр дубляжа
Кирилл
Радциг
- ДМХудожница
Дебра
МакГуайр
- ФБОператор
Флориан
Баллхаус
- МЭКомпозитор
Майкл
Эндрюс