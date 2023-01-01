Биография

Марк Силверштейн – сценарист, продюсер, режиссер. Премирован кинофестивалем. Родился в 1971 году. Работает в содружестве с Эбби Кон, с которой познакомился во время обучения в Школе искусств Лос-Анджелеса. Специализируется на романтических комедиях, ориентированных в большей степени на американских обывательниц. «Мы с Эбби, – говорит сценарист, – не создаем высокого искусства. Наш продукт – качественный Entertainment». Называя свои фильмы чистым «развлечением», автор немного лукавит. Дешевые поделки не отмечают призами, а первый же фильм Силверштейна и Кон – короткометражка 1997 года Fairfax Fandango – получил приз лос-анджелесского фестиваля независимого кино. Известны в мире и его картины «Обещать – не значит жениться» (2008 год), «День святого Валентина» (2010 год), «Красотка на всю голову» (2018 год). Примечательно, что в России фильм об упавшей с велотренажера толстушке имеет вдвое более высокую популярность, чем в США... Работая над комедией о целеустремленной школьной учительнице, сценарист выполняет обязанности режиссера и сопродюсера. Лента Fantasy Camp, выход которой намечен на будущий год, обещает стать очередным хитом мастера.