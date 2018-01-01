WinkНиколя Картье
Николя Картье
Nicolas Chartier
- Карьера
- Продюсер
- Дата рождения
- 1 января 1974 г. (52 года)
Фильмография
Продюсер
- 7.8
До встречи на Венере2023, 90 мин
- 7.7
Красивый, плохой, злой: Начало2021, 95 мин
- 8.6
Мейер Лански2021, 114 минБесплатно
- 8.8
Красивый, плохой, злой2019, 105 мин
- 8.9
Игры разумов2018, 119 мин
- 9.0
Красотка на всю голову2018, 105 мин
- 8.2
Опасное расследование2017, 87 минБесплатно
- 7.4
Восстание2017, 83 минБесплатно
- 8.3
Его собачье дело2017, 88 мин
- 9.0
Охотник с Уолл-стрит2016, 105 мин
- 9.3
Скрижали судьбы2016, 103 мин
- 8.8
Сапожник2014, 93 минБесплатно
- 8.8
Отцы и дочери2014, 111 мин
- 7.5
Страсти Дон Жуана2013, 86 минБесплатно
- 7.8
Грязные игры2012, 116 минБесплатно
- 7.5
Киллер Джо2011, 98 мин
- 8.6
Повелитель бури2008, 125 мин