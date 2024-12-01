Мейер Лански
Wink
Фильмы
Мейер Лански
8.62021, Lansky
Криминал, Триллер114 мин18+

Мейер Лански (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Мейер Лански — легенда американской мафии, с которым считались все преступные синдикаты и сам Аль Капоне. Ему, конечно, есть, что рассказать. Тот, кто сумеет разговорить скандально известного главу «корпорации убийств», получит эксклюзив на миллион долларов. Но пойдет ли на это Мейер Лански и чьи головы полетят, если он все-таки заговорит?


Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
114 мин / 01:54

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мейер Лански»