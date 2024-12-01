Мейер Лански (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
Мейер Лански — легенда американской мафии, с которым считались все преступные синдикаты и сам Аль Капоне. Ему, конечно, есть, что рассказать. Тот, кто сумеет разговорить скандально известного главу «корпорации убийств», получит эксклюзив на миллион долларов. Но пойдет ли на это Мейер Лански и чьи головы полетят, если он все-таки заговорит?
7.0 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ИРРежиссёр
Итан
Роквей
- ХКАктёр
Харви
Кейтель
- Актёр
Джон
Магаро
- ДДАктёр
Дэвид
Джеймс Эллиотт
- ДААктёр
Дэнни
А. Абекейзер
- Актриса
Аннасофия
Робб
- ШМАктёр
Шэйн
МакРей
- ДКАктриса
Джеки
Крус
- РУАктёр
Роберт
Уокер Браншод
- ДДАктёр
Джей
Джанноне
- ИРСценарист
Итан
Роквей
- ЭБПродюсер
Эллиотт
Баркер
- Продюсер
Роберт
Огден Барнум
- ЭБПродюсер
Эрик
Биннс
- РБПродюсер
Рокко
Бово
- ЛБПродюсер
Ли
Брода
- Продюсер
Николя
Картье
- ЛДПродюсер
Люк
Дэниелс
- САПродюсер
Стефани
Анна Нгуйен
- СРМонтажёр
Стивен
Розенблюм
- ПФОператор
Петер
Финкенберг
- МАКомпозитор
Макс
Арудж