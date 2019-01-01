Красивый, плохой, злой (фильм, 2019) смотреть онлайн
О фильме
Идеальный возлюбленный матери-одиночки оказывается серийным маньяком. Лили Коллинз и Зак Эфрон — в байопике о Теде Банди.
Элизабет Кендалл — привлекательная молодая женщина, которая самостоятельно воспитывает маленького ребенка, однажды встречает обаятельного студента юридического факультета по имени Тед. После первого свидания Элизабет понимает, что влюбилась в него. Харизматичный и умный парень незамедлительно принимает решение переехать к ней. Их совместная жизнь кажется идеальной и счастливой на протяжении пяти лет, пока Элизабет не узнает о темной и ужасающей тайне Теда Банди — жестокого серийного убийцы. Она не желает верить полиции, но многочисленные свидетельства и факты говорят об обратном.
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Рейтинг
- ДБРежиссёр
Джо
Берлингер
- Актёр
Зак
Эфрон
- Актриса
Лили
Коллинз
- Актриса
Кая
Скоделарио
- Актёр
Джеффри
Донован
- АСАктриса
Анджела
Сарафян
- ХДАктёр
Хейли
Джоэл Осмент
- ТКАктёр
Терри
Кинни
- Актёр
Брайан
Джерати
- ДПАктёр
Джим
Парсонс
- Актёр
Джон
Малкович
- МВСценарист
Майкл
Верви
- ЭКСценарист
Элизабет
К�ендалл
- ДБПродюсер
Джо
Берлингер
- Продюсер
Николя
Картье
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- АСАктриса дубляжа
Алёна
Созинова
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- МХХудожник
Мэтт
Хайланд
- БТОператор
Брэндон
Трост
- МБКомпозитор
Марко
Белтрами
- ДСКомпозитор
Дэннис
Смит