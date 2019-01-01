Красивый, плохой, злой
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Красивый, плохой, злой

Красивый, плохой, злой (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.82019, Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile
Триллер, Драма105 мин18+
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О фильме

Идеальный возлюбленный матери-одиночки оказывается серийным маньяком. Лили Коллинз и Зак Эфрон — в байопике о Теде Банди.

Элизабет Кендалл — привлекательная молодая женщина, которая самостоятельно воспитывает маленького ребенка, однажды встречает обаятельного студента юридического факультета по имени Тед. После первого свидания Элизабет понимает, что влюбилась в него. Харизматичный и умный парень незамедлительно принимает решение переехать к ней. Их совместная жизнь кажется идеальной и счастливой на протяжении пяти лет, пока Элизабет не узнает о темной и ужасающей тайне Теда Банди — жестокого серийного убийцы. Она не желает верить полиции, но многочисленные свидетельства и факты говорят об обратном.

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Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Красивый, плохой, злой»