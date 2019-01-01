Идеальный возлюбленный матери-одиночки оказывается серийным маньяком. Лили Коллинз и Зак Эфрон — в байопике о Теде Банди.



Элизабет Кендалл — привлекательная молодая женщина, которая самостоятельно воспитывает маленького ребенка, однажды встречает обаятельного студента юридического факультета по имени Тед. После первого свидания Элизабет понимает, что влюбилась в него. Харизматичный и умный парень незамедлительно принимает решение переехать к ней. Их совместная жизнь кажется идеальной и счастливой на протяжении пяти лет, пока Элизабет не узнает о темной и ужасающей тайне Теда Банди — жестокого серийного убийцы. Она не желает верить полиции, но многочисленные свидетельства и факты говорят об обратном.



Хотите погрузиться в историю о знаменитом маньяке, который хладнокровно лишил жизни тридцать шесть молодых женщин? Тогда скорее включайте криминальный триллер «Красивый, плохой, злой». Фильм 2019 смотреть онлайн можно в хорошем качестве прямо сейчас на нашем видеосервисе!



Красивый, плохой, злой смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.