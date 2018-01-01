Биография

Кая Скоделарио — британская киноактриса. Родилась в Лондоне 13 марта 1992 года. В детстве Кая овладела двумя языками: английским и португальским. В подростковом возрасте она начала посещать театральные курсы, а в дальнейшем получила диплом Лондонской школы искусств, где обучалась актерскому мастерству и сценическому движению. Помимо актерской карьеры, Кая также занималась моделингом, участвовала в рекламных кампаниях и снималась в видеоклипах группы Plan B. Кая Скоделарио дебютировала на телевидении в возрасте 14 лет, получив роль Эффи Стоунем в телесериале «Молокососы», который принес ей первую волну популярности. Кинодебютом стал фильм «Луна 2112». В дальнейшем актриса снялась в таких голливудских фильмах, как «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», «Красивый, плохой, злой» и трех частях серии фантастических приключений «Бегущий в лабиринте». В сериале Гая Ричи «Джентльмены» 2024 года Кая Скоделарио исполнила главную женскую роль.