Эмануэль и правда о рыбах (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Эмануэль — язвительная и в то же время чувствительная девушка-подросток, живущая со своим отцом и мачехой. Приближается её очередной день рождения, однако Эмануэль безразличен этот праздник �с тех пор, как её мать, подарив ей жизнь, умерла при родах. В это же время по соседству с ней поселяется загадочная Линда, обладающая поразительным сходством с покойной матерью Эмануэль. Заинтригованная данным фактом, Эмануэль начинает работать няней для новорожденной дочери Линды и постепенно втягивается в хрупкий, вымышленный мир своей соседки, в котором самой Эмануэль отведена роль привратника.



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