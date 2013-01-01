Эмануэль и правда о рыбах (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Эмануэль — язвительная и в то же время чувствительная девушка-подросток, живущая со своим отцом и мачехой. Приближается её очередной день рождения, однако Эмануэль безразличен этот праздник �с тех пор, как её мать, подарив ей жизнь, умерла при родах. В это же время по соседству с ней поселяется загадочная Линда, обладающая поразительным сходством с покойной матерью Эмануэль. Заинтригованная данным фактом, Эмануэль начинает работать няней для новорожденной дочери Линды и постепенно втягивается в хрупкий, вымышленный мир своей соседки, в котором самой Эмануэль отведена роль привратника.
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Информация
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ФГРежиссёр
Франческа
Грегорини
- Актриса
Кая
Скоделарио
- Актриса
Джессика
Бил
- ФОАктриса
Фрэнсис
О’Коннор
- Актёр
Анайрин
Барнард
- СДАктёр
Сэм
Джагер
- ДСАктёр
Джимми
Симпсон
- Актёр
Альфред
Молина
- ГДАктриса
Габриэлла
Диас
- СГАктёр
Спенсер
Гаррет
- ВРАктёр
Вульф
Росс
- РСАктёр
Расселл
Стейнберг
- ЭРАктриса
Энн
Рэмси
- ДШАктёр
Джонатан
Шмок
- УФАктёр
Уильям
Филип
- ЧБАктёр
Чарли
Бэвер
- ФГСценарист
Франческа
Грегорини
- ФГПродюсер
Франческа
Грегорини
- Продюсер
Руни
Мара
- КГПродюсер
Кенни
Гудман
- ЭНХудожница
Эрика
Никорта
- Монтажёр
Энтони
Лэнгдон
- ПМОператор
Полли
Морган
- НЛКомпозитор
Нэйтан
Ларсон