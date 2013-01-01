Эмануэль и правда о рыбах
Wink
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Эмануэль и правда о рыбах
7.42013, The Truth About Emanuel
Триллеры, Драмы91 мин16+

Эмануэль и правда о рыбах (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Эмануэль — язвительная и в то же время чувствительная девушка-подросток, живущая со своим отцом и мачехой. Приближается её очередной день рождения, однако Эмануэль безразличен этот праздник с тех пор, как её мать, подарив ей жизнь, умерла при родах. В это же время по соседству с ней поселяется загадочная Линда, обладающая поразительным сходством с покойной матерью Эмануэль. Заинтригованная данным фактом, Эмануэль начинает работать няней для новорожденной дочери Линды и постепенно втягивается в хрупкий, вымышленный мир своей соседки, в котором самой Эмануэль отведена роль привратника.

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Информация

Страна
США, Мексика
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Триллеры

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Эмануэль и правда о рыбах»

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