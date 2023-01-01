Биография

Руни Мара — американская актриса и продюсер. Лауреатка приза Каннского кинофестиваля в номинации «Лучшая женская роль» за фильм «Кэрол». Родилась в Нью-Йорке 17 апреля 1985 года. В 2003 году Руни окончила среднюю школу Фокс Лейн, после чего отправилась в тур по миру в рамках своего обучения в «Школе путешествий». Также девушка проходила обучение в школе Галлатин, где изучала психологию. Сначала Руни не торопилась посещать курсы актерского мастерства несмотря на то, что ее старшая сестра Кейт уже строила себе карьеру звезды. Первой ролью Мары была Джульетта, которую та сыграла на сцене студенческого театра, в результате чего девушка осознала свое призвание. Первые роли Руни Мары пришлись на начало 2000-х годов — это были сериалы «Закон и порядок. Специальный корпус» и «Скорая помощь». Переломным в карьере актрисы стал 2010 год, когда девушка сыграла главную роль в ремейке «Кошмара на улице Вязов», а также составила компанию Джесси Айзенбергу в «Социальной сети» Дэвида Финчера. В 2011 году Мара получила роль Лисбет Саландер в «Девушке с татуировкой дракона» и вместе с ней свою первую номинацию на премию «Оскар». В будущем Руни не сбавляла оборотов и появилась во множестве успешных драмах, таких как «Она», «Побочный эффект», «Аллея кошмаров» и «История призрака».