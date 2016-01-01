Скрижали судьбы
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Скрижали судьбы

Скрижали судьбы (фильм, 2016) смотреть онлайн

9.32016, The Secret Scripture
Драмы, Мелодрамы103 мин18+
Фильм в подписке «КиноVIP + viju»

Сюжет

Розанна Макналти, в молодости – неотразимая жизнелюбивая красавица, большую часть жизни провела в психиатрической клинике. Розанна находилась за решеткой так долго, что уже никто не помнил, почему она там оказалась. Когда в клинике появился известный психиатр, доктор Грин, судьба загадочной пациентки вызвала у него особый интерес. Однажды Грин обнаружил спрятанный дневник Розанны. В течение нескольких десятилетий она записывала свои воспоминания в виде обрывочных фраз. В них – тайна еe заключения и рассказ о поразительной жизни и всепоглощающей любви, страстной, мучительной, трагической…

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Информация

Страна
Ирландия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Скрижали судьбы»

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