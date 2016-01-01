Скрижали судьбы (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Розанна Макналти, в молодости – неотразимая жизнелюбивая красавица, большую часть жизни провела в психиатрической клинике. Розанна находилась за решеткой так долго, что уже никто не помнил, почему она там оказалась. Когда в клинике появился известный психиатр, доктор Грин, судьба загадочной пациентки вызвала у него особый интерес. Однажды Грин обнаружил спрятанный дневник Розанны. В течение нескольких десятилетий она записывала свои воспоминания в виде обрывочных фраз. В них – тайна еe заключения и рассказ о поразительной жизни и всепоглощающей любви, страстной, мучительной, трагической…



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