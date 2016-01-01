Скрижали судьбы (фильм, 2016) смотреть онлайн
9.32016, The Secret Scripture
Драмы, Мелодрамы103 мин18+
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Сюжет
Розанна Макналти, в молодости – неотразимая жизнелюбивая красавица, большую часть жизни провела в психиатрической клинике. Розанна находилась за решеткой так долго, что уже никто не помнил, почему она там оказалась. Когда в клинике появился известный психиатр, доктор Грин, судьба загадочной пациентки вызвала у него особый интерес. Однажды Грин обнаружил спрятанный дневник Розанны. В течение нескольких десятилетий она записывала свои воспоминания в виде обрывочных фраз. В них – тайна еe заключения и рассказ о поразительной жизни и всепоглощающей любви, страстной, мучительной, трагической…
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Информация
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Джим
Шеридан
- Актёр
Тео
Джеймс
- Актриса
Руни
Мара
- Актёр
Эйдан
Тёрнер
- Актриса
Ванесса
Редгрейв
- Актёр
Эрик
Бана
- Актёр
Джек
Рейнор
- СЛАктриса
Сьюзен
Линч
- ТВАктёр
Том
Вон-Лолор
- ЭДАктёр
Эдриан
Данбар
- ЛОАктёр
Лоуренс
О’Фуаран
- Сценарист
Джим
Шеридан
- СБСценарист
Себастьян
Барри
- НППродюсер
Ноэль
Пирсон
- Продюсер
Джим
Шеридан
- Продюсер
Николя
Картье
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- АКАктёр дубляжа
Александр
Койгеров
- АСАктриса дубляжа
Алёна
Созинова
- ВУАктриса дубляжа
Василиса
Ушакова
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- МХХудожник
Майкл
Хиггинс
- ДБХудожница
Джоан
Бергин
- ЖТХудожница
Жил
Тернер
- ДДМонтажёр
Дермот
Дискин
- МКОператор
Михаил
Кричман
- ББКомпозитор
Брайан
Бирн