Биография

Джек Рейнор — ирландский актер, продюсер, режиссер и сценарист. Лауреат премии Лондонской ассоциации кинокритиков, а также премии IFTA за лучшую мужскую роль. Родился в Лонг Монте 23 января 1992 года. Обучался в Бельведерском колледже, еще во время учебы активно принимал участие в различных театральных постановках. Первую роль в кино получил в возрасте 9 лет, он сыграл в эпизоде киноленты «Кантри». Всего в фильмографии Джека Рейнора около 43 ролей в жанре драма, триллер и мелодрама. Особую популярность актеру принес фильм «Трансформеры: Эпоха истребления», где он сыграл одного из главных героев. Снимался в фильмах «Гнев материнский», «Периферийные устройства», «По наклонной», «Солнцестояние», «Что сделал Ричард», «Три мудрых женщины», «Лондонские каникулы». Также Рейнор пробовал себя в роли режиссера и сценариста в картине «Молоко».