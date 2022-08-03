Макбет
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Макбет

Макбет (фильм, 2015) смотреть онлайн

7.82015, Macbeth
Драма, Военный108 мин18+
Фильм в подписке «viju+»

О фильме

Холодные поля Шотландии, военный лагерь, всегда готовый переместиться в другое место. Макбет всегда на войне, его жена, недавно потерявшая ребенка, боится потерять еще и мужа. Чтобы удержать его рядом, она начинает свой проект по устранению конкурентов в борьбе за королевскую корону.

Страна
Великобритания, Франция
Жанр
Военный, Исторический, Драма
Качество
SD
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Макбет»