WinkМарион Котийяр
Марион Котийяр
Marion Cotillard
- Карьера
- Актриса
- Дата рождения
- 30 сентября 1975 г. (49 лет)
Фильмография
Актриса
- 8.8
Великая2024, 113 мин
- 8.1
Волшебное приключение Да Винчи2023, 95 мин
- 8.5
Маленькие секреты большой компании2019, 128 мин
- 8.4
Иллюзия любви2016, 115 минБесплатно
- 7.8
Макбет2015, 108 мин
- 9.4
Маленький принц2015, 101 мин
- 7.1
Мария2005, 83 минБесплатно
- 9.6
Такси 32003, 83 минБесплатно
- 8.1
Влюбись в меня, если осмелишься2003, 90 мин
- 9.6
Такси 22000, 84 минБесплатно
- 9.5
Такси1998, 85 минБесплатно