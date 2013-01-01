Роковая страсть (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

1921 год. Эва с сестрой Магдой покидают родную Польшу и отправляются в Нью-Йорк. По прибытии Магду, заболевшую туберкулезом, помещают в карантин. Одинокой и растерянной Эве грозит депортация, поэтому она обращается за помощью к некоему Бруно.



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