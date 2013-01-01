Роковая страсть
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Роковая страсть

Роковая страсть (фильм, 2013) смотреть онлайн

7.42013, The Immigrant
Драмы, Мелодрамы112 мин18+

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Сюжет

1921 год. Эва с сестрой Магдой покидают родную Польшу и отправляются в Нью-Йорк. По прибытии Магду, заболевшую туберкулезом, помещают в карантин. Одинокой и растерянной Эве грозит депортация, поэтому она обращается за помощью к некоему Бруно.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Роковая страсть»

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