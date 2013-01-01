Роковая страсть (фильм, 2013) смотреть онлайн
7.42013, The Immigrant
Драмы, Мелодрамы112 мин18+
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Сюжет
1921 год. Эва с сестрой Магдой покидают родную Польшу и отправляются в Нью-Йорк. По прибытии Магду, заболевшую туберкулезом, помещают в карантин. Одинокой и растерянной Эве грозит депортация, поэтому она обращается за помощью к некоему Бруно.
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Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Джеймс
Грэй
- Актриса
Марион
Котийяр
- Актёр
Хоакин
Феникс
- Актёр
Джереми
Реннер
- ДДАктриса
Дагмара
Доминчик
- ДШАктриса
Джики
Шнии
- Актриса
Елена
Соловей
- МВАктриса
Майя
Вампушис
- ИВАктёр
Илья
Волох
- АСАктриса
Анджела
Сарафян
- ЭКАктёр
Энтони
Короне
- Сценарист
Джеймс
Грэй
- РМСценарист
Рик
Менелло
- Продюсер
Джеймс
Грэй
- Продюсер
Энтони
Катагас
- Продюсер
Грег
Шапиро
- ПНХудожница
Патриша
Норрис
- ДЭМонтажёр
Джон
Экселрэд
- ДХОператор
Дариус
Хонджи
- КСКомпозитор
Кристофер
Спелман