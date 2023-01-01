Елена Соловей
- Карьера
- Актриса
- Дата рождения
- 24 февраля 1947 г. (78 лет)
Биография
Елена Соловей — актриса театра и кино. Обладательница премии Каннского кинофестиваля. Родилась в Нойштрелице 24 февраля 1947 года. Родители будущей артистки познакомились в Германии, но спустя время вернулись в Советский Союз. Детство Соловей провела в Красноярске, а в 1959-м переехала в Москву. После окончания школы поступила во Всесоюзный государственный институт кинематографии, который успешно окончила в 1970 году. Служила в Академическом театре имени Ленсовета, играла в постановках «Победительница», «Газовый свет» и других. В 1991 году перебралась в Америку и стала преподавать театральное мастерство. Фильмография Елены Соловей насчитывает более 90 работ. Ее можно встретить в таких картинах, как «Раба любви», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Анна Карамазофф», «Друг», «Единожды солгав». Также исполнила эпизодическую роль в популярном сериале «Сопрано».
Фильмография
Актриса
- 9.0
Жизнь Клима Самгина1988
- 8.7
Единожды солгав1987, 90 минБесплатно
- 9.2
Блондинка за углом1984, 78 минБесплатно
- 9.3
Колье Шарлотты1984
- 8.9
Без семьи1984
- 8.8
Карантин1983, 76 минБесплатно
- 9.3
Деревенская история1981, 79 минБесплатно
- 9.2
Свет в окне1980, 76 минБесплатно
- 9.7
Вам и не снилось...1980, 86 минБесплатно
- 8.3
Жена ушла1979, 86 минБесплатно
- 9.1
Открытая книга1977
- 9.2
Шаг навстречу1975, 73 минБесплатно
- 7.8
Драма из старинной жизни1971, 80 минБесплатно
- 9.3
Семь невест ефрейтора Збруева1970, 91 минБесплатно
- 8.5
О любви1970, 72 минБесплатно
- 8.5
Король-олень1969, 72 минБесплатно