Биография

Елена Соловей — актриса театра и кино. Обладательница премии Каннского кинофестиваля. Родилась в Нойштрелице 24 февраля 1947 года. Родители будущей артистки познакомились в Германии, но спустя время вернулись в Советский Союз. Детство Соловей провела в Красноярске, а в 1959-м переехала в Москву. После окончания школы поступила во Всесоюзный государственный институт кинематографии, который успешно окончила в 1970 году. Служила в Академическом театре имени Ленсовета, играла в постановках «Победительница», «Газовый свет» и других. В 1991 году перебралась в Америку и стала преподавать театральное мастерство. Фильмография Елены Соловей насчитывает более 90 работ. Ее можно встретить в таких картинах, как «Раба любви», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Анна Карамазофф», «Друг», «Единожды солгав». Также исполнила эпизодическую роль в популярном сериале «Сопрано».