Несколько дней из жизни И.И.Обломова
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Несколько дней из жизни И.И.Обломова

Несколько дней из жизни И.И.Обломова (фильм, 1979) смотреть онлайн

9.21979, Несколько дней из жизни И.И.Обломова
Драмы, Советские135 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

В 19 веке русские помещики жили скучно и праздно. Трудно им было найти свое место в жизни, реализовать себя как личность. Вот и главный герой фильма Илья Ильич Обломов, лежа на диване и предаваясь «философским» размышлениям о смысле жизни, многое упустил в этой жизни.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Советские, Драмы

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Несколько дней из жизни И.И.Обломова»

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