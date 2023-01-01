Несколько дней из жизни И.И.Обломова (фильм, 1979) смотреть онлайн
9.21979, Несколько дней из жизни И.И.Обломова
Драмы, Советские135 мин12+
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Сюжет
В 19 веке русские помещики жили скучно и праздно. Трудно им было найти свое место в жизни, реализовать себя как личность. Вот и главный герой фильма Илья Ильич Обломов, лежа на диване и предаваясь «философским» размышлениям о смысле жизни, многое упустил в этой жизни.
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Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.6 IMDb
- Режиссёр
Никита
Михалков
- Актёр
Олег
Табаков
- ЮБАктёр
Юрий
Богатырев
- АПАктёр
Андрей
Попов
- Актриса
Елена
Соловей
- Актёр
Авангард
Леонтьев
- АРАктёр
Андрей
Разумовский мл.
- ОКАктёр
Олег
Козлов
- ЕКАктриса
Елена
Клищевская
- ГШАктриса
Галина
Шостко
- ГСАктёр
Глеб
Стриженов
- Сценарист
Александр
Адабашьян
- Сценарист
Никита
Михалков
- ИГСценарист
Иван
Гончаров
- ВГПродюсер
Вилли
Геллер
- НГАктёр дубляжа
Николай
Губенко
- МАХудожница
Майя
Абар-Барановская
- ЭПМонтажёр
Элеонора
Праксина
- ПЛОператор
Павел
Лебешев
- ЭАКомпозитор
Эдуард
Артемьев
- ВБКомпозитор
Винченцо
Беллини