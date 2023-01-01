Несколько дней из жизни И.И.Обломова (фильм, 1979) смотреть онлайн

Сюжет

В 19 веке русские помещики жили скучно и праздно. Трудно им было найти свое место в жизни, реализовать себя как личность. Вот и главный герой фильма Илья Ильич Обломов, лежа на диване и предаваясь «философским» размышлениям о смысле жизни, многое упустил в этой жизни.



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