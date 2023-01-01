WinkФильмыНесколько дней из жизни И.И.ОбломоваАктёры и съёмочная группа фильма «Несколько дней из жизни И.И.Обломова»
Актёры и съёмочная группа фильма «Несколько дней из жизни И.И.Обломова»
Режиссёры
Актёры
АктёрИлья Ильич Обломов
Олег Табаков
АктёрАндрей Иванович Штольц
Юрий Богатырев
АктёрЗахар
Андрей Попов
АктрисаОльга
Елена Соловей
АктёрАлексеев
Авангард Леонтьев
АктёрИлюша Обломов в детстве
Андрей Разумовский мл.
АктёрШтольц в детстве
Олег Козлов
АктрисаКатя
Елена Клищевская
Актрисатетя Ольги
Галина Шостко
АктёрБарон