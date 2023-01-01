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Несколько дней из жизни И.И.Обломова
Актёры и съёмочная группа фильма «Несколько дней из жизни И.И.Обломова»

Актёры и съёмочная группа фильма «Несколько дней из жизни И.И.Обломова»

Режиссёры

Никита Михалков

Никита Михалков

Режиссёр

Актёры

Олег Табаков

Олег Табаков

АктёрИлья Ильич Обломов
Юрий Богатырев

Юрий Богатырев

АктёрАндрей Иванович Штольц
Андрей Попов

Андрей Попов

АктёрЗахар
Елена Соловей

Елена Соловей

АктрисаОльга
Авангард Леонтьев

Авангард Леонтьев

АктёрАлексеев
Андрей Разумовский мл.

Андрей Разумовский мл.

АктёрИлюша Обломов в детстве
Олег Козлов

Олег Козлов

АктёрШтольц в детстве
Елена Клищевская

Елена Клищевская

АктрисаКатя
Галина �Шостко

Галина Шостко

Актрисатетя Ольги
Глеб Стриженов

Глеб Стриженов

АктёрБарон

Сценаристы

Александр Адабашьян

Александр Адабашьян

Сценарист
Никита Михалков

Никита Михалков

Сценарист
Иван Гончаров

Иван Гончаров

Ivan Goncharov
Сценарист

Продюсеры

Вилли Геллер

Вилли Геллер

Продюсер

Актёры дубляжа

Николай Губенко

Николай Губенко

Актёр дубляжа

Художники

Майя Абар-Барановская

Майя Абар-Барановская

Художница

Монтажёры

Элеонора Праксина

Элеонора Праксина

Монтажёр

Операторы

Павел Лебешев

Павел Лебешев

Оператор

Композиторы

Эдуард Артемьев

Эдуард Артемьев

Композитор
Винченцо Беллини

Винченцо Беллини

Vincenzo Bellini
Композитор