Биография

Юрий Богатырев – актер, театральный деятель, художник, народный артист РСФСР. Годы жизни: 1947 – 1988. Артист внес значимый вклад в развитие российского театрального и киноискусства. Юрий Георгиевич латыш по происхождению. С детства он был чутким и творческим человеком. Шил наряды для кукол сестры и устраивал кукольный театр для соседских ребят. Решил получить специальность «художник по коврам», в свободное время делая зарисовки находок археологов. Во время одной из подработок он познакомился с труппой кукольного театра, с которой стал выступать, оставив учебу. Окончил Театральное училище имени Б. В. Щукина, после чего работал в «Современнике», МХАТе. Личная жизнь не складывалось так же гладко, как карьера. Был официально женат, но его супруга называла этот брак фиктивным. Роли Юрия Богатырева в спектаклях на сценах московских театров сделали его востребованным и популярным актером с многогранным талантом перевоплощения. На его счету множество телеспектаклей. Знакомство с Никитой Михалковым привело артиста в кино. Все началось с дипломной работы режиссера «Спокойный день в конце войны». Впоследствии актер и режиссер плодотворно сотрудничали. Но фильмы Юрия Богатырева не ограничиваются сотрудничеством с одним кинорежиссером. Его фильмография богата и разнообразна. В ней множество значимых работ, среди которых «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Несколько дней из жизни И. И. Обломова», «Два капитана», «Отпуск в сентябре», «Мертвые души».