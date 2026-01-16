Два капитана (сериал, 1976) смотреть онлайн

В начале века в провинциальном городке десятилетний Саня Григорьев находит в речке сумку с письмами участников какой-то пропавшей экспедиции. По удивительному стечению обстоятельств с поисками ее следов будет связана вся его дальнейшая жизнь, и роковую роль сыграет в ней тот, по чьей вине эта экспедиция погибла...

