Биография

Елена Смирнова — российская актриса театра и кино, продюсер. Родилась в Ростове-на-Дону 19 мая 1949 года. После окончания МХАТа в 1970 году Елена дебютировала в театре, пока через год не перебралась в Москву. В столице артистку приняли в труппу Театра на Малой Бронной, где она играла в постановках Анатолия Эфроса. Самые блистательные драматические работы Смирновой были в спектаклях по Чехову, Уильямсу, Камю и Мольеру. Елена Смирнова дебютировала в кино в 1964 году, снявшись в мини-сериале «Вызываем огонь на себя». Следующая ее работа последовала лишь в 1970 году — это был фильм «Две сестры». В будущем актриса появлялась в «Улице разбитых фонарей», военном сериале «Два капитана», исторической драме «Жила-была одна баба», сериале «Надвое» и многих других проектах.