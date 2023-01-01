Агентство НЛС (сериал, 2000) смотреть онлайн

Сюжет

Герои сериала — молодые люди, друзья, решившие заняться собственным делом: открыть частное агентство по решению нестандартных личных ситуаций. Кто может стать их клиентом? Кто угодно, начиная от несчастных влюблeнных, заканчивая пожилой дамой, которая запуталась в своих племянниках. Агентст�во НЛС берeтся за любое дело, от которого с удовольствием отказался бы любой нормальный следователь.



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