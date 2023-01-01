Агентство НЛС (сериал, 2000) смотреть онлайн
9.22000, Агентство НЛС 1 сезон
Комедии, Приключения12+
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Сюжет
Герои сериала — молодые люди, друзья, решившие заняться собственным делом: открыть частное агентство по решению нестандартных личных ситуаций. Кто может стать их клиентом? Кто угодно, начиная от несчастных влюблeнных, заканчивая пожилой дамой, которая запуталась в своих племянниках. Агентст�во НЛС берeтся за любое дело, от которого с удовольствием отказался бы любой нормальный следователь.
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыКомедии, Приключения, Детективы
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ДПРежиссёр
Дмитрий
Парменов
- Актёр
Игорь
Ботвин
- ТБАктёр
Тарас
Бибич
- НБАктриса
Наталья
Бурмистрова
- ОЛАктёр
Олег
Леваков
- СУАктёр
Сергей
Уманов
- ЕКАктриса
Екатерина
Кузьмичева
- МНАктриса
Мария
Наруцкая
- НКАктриса
Наталья
Кутасова
- Актриса
Елена
Смирнова
- ИЛАктриса
Ирина
Ларина
- ЮЭСценарист
Юрий
Эпштейн
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- АСПродюсер
Ада
Ставиская
- ДИПродюсер
Дмитрий
Инденбаум
- ЛКХудожник
Леонид
Карпов
- АМХудожник
Андрей
Малых
- ВЮХудожник
Владимир
Южаков
- СКОператор
Степан
Коваленко
- ЛВОператор
Леонид
Васильев
- Композитор
Сергей
Шнуров