Биография

Игорь Ботвин — российский актер кино и телевидения. Родился в селе Сараево 9 декабря 1973 года. Служил в армии, после демобилизации переехал в Северную столицу и решил попробовать себя в сценическом деле. Поступил в Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства на курс Фильштинского, который окончил в 2001 году. Играл в Большом академическом театре имени Товстоногова в постановках «Трактирщица», «Дон Карлос, инфант испанский», «Школа налогоплательщиков». Сегодня фильмография Игоря Ботвина насчитывает более 60 работ. Его можно встретить в таких проектах, как «Пропасть между нами», «Дополнительный урок», «Небо», «Крылья империи», «Ловушка», «Потерявшие солнце», «Бес», «Агентство НЛС», «Фаворит».