Отец поневоле (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Над Катериной на корпоративной вечеринке нехорошо подшутила соперница. В результате, проснувшись утром, Катерина не может вспомнить ничего, а судя по следам, оставшимся в квартире, ночь она провела с мужчиной. Вот только с каким? Более того, она обнаруживает, что беременна. А тут еще шеф, который не может обойтись без нее. Ради ее помощи он готов даже приезжать с документами к ней домой, чтобы подготовить крупный международный контракт.



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