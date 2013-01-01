Отец поневоле (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно
9.02013, Отец поневоле
Мелодрамы91 мин12+
Сюжет
Над Катериной на корпоративной вечеринке нехорошо подшутила соперница. В результате, проснувшись утром, Катерина не может вспомнить ничего, а судя по следам, оставшимся в квартире, ночь она провела с мужчиной. Вот только с каким? Более того, она обнаруживает, что беременна. А тут еще шеф, который не может обойтись без нее. Ради ее помощи он готов даже приезжать с документами к ней домой, чтобы подготовить крупный международный контракт.
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Информация
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
- ФШРежиссёр
Фуад
Шабанов
- Актёр
Игорь
Ботвин
- АПАктриса
Анна
Попова
- ВСАктриса
Виктория
Стивина
- ОКАктриса
Ольга
Кирсанова-Миропольская
- Актёр
Валерий
Афанасьев
- АВАктриса
Алла
Вербицкая
- ЯСАктриса
Янита
Сухова
- ВЧАктёр
Владимир
Черных
- ОКАктриса
Ольга
Кожевникова
- ККАктриса
Кира
Кауфман
- ЯРСценарист
Яна
Романенко
- Продюсер
Тимур
Вайнштейн
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- РЕПродюсер
Роман
Елистратов
- КНМонтажёр
Кристина
Никифорова
- ДКОператор
Дмитрий
Кабанов
- ЭЛКомпозитор
Эльдар
Левгран