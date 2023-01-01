Биография

Анна Попова – российская актриса кино, получившая зрительское признание после съемок в телесериале «Однажды будет любовь». Сыграла во многих популярных мелодрамах и детективных сериалах. Родители Анны Поповой отдали дочь на бальные танцы. Это занятие пришлось ей по душе, девочка усердно занималась и много времени проводила в танцевальной студии, принимала участие в соревнованиях международного уровня. Успешно совмещала танцы и учебу, всегда была прилежной ученицей, окончила школу с золотой медалью. Выбрав актерскую профессию, поступила в Российскую академию театрального искусства. Дебютную роль Анна Попова сыграла в фильме «Курорт особого назначения». Затем последовали съемки в сериалах «Здрасьте, я ваше папо!», «Таксистка 3» и картине «Беглянки». Успех Анне Поповой принес сериал «Однажды будет любовь», вышедший в 2009 г. Артистка появилась на экране в образе простой и добродушной девушки Анны Гаревой. После этой работы Анну стали чаще приглашать в новые проекты. В 2010 г. она сыграла в картине «БагИ», сериалах «Тропинка вдоль реки», «Будет светлым день».