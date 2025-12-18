Высокий сезон (сериал, 2025) смотреть онлайн

«Высокий сезон» (2025) — это драматический триллер с нотками детектива.



История рассказывает о молодой паре, отправившейся во Вьетнам на отдых. Все меняется в последние дни отпуска: девушка бесследно исчезает после внезапной встречи со своим бывшим. Разочаровавшись в бездействии полиции, парень пытается найти любимую и постепенно раскрывает, что причина ее пропажи скрыта в секретах прошлого, которые она тщательно скрывала. В ходе поисков он встречает капитана Тао, женщину, вернувшуюся в родной город и ведущую собственное расследование, цель которого — раскрыть тайну гибели ее сестры. Смогут ли они узнать, что случилось на самом деле?



