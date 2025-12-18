Высокий сезон (сериал, 2025) смотреть онлайн
«Высокий сезон» (2025) — это драматический триллер с нотками детектива.
История рассказывает о молодой паре, отправившейся во Вьетнам на отдых. Все меняется в последние дни отпуска: девушка бесследно исчезает после внезапной встречи со своим бывшим. Разочаровавшись в бездействии полиции, парень пытается найти любимую и постепенно раскрывает, что причина ее пропажи скрыта в секретах прошлого, которые она тщательно скрывала. В ходе поисков он встречает капитана Тао, женщину, вернувшуюся в родной город и ведущую собственное расследование, цель которого — раскрыть тайну гибели ее сестры. Смогут ли они узнать, что случилось на самом деле?
7.1 КиноПоиск
- СИРежиссёр
Стас
Иванов
- Актёр
Павел
Попов
- АЗАктриса
Анна
Завтур
- АБАктёр
Артур
Бесчастный
- ДААктриса
Донг
Ань Куинь
- СГАктёр
Сергей
Горошко
- Актёр
Юрий
Насонов
- Актёр
Фрол
Фролов
- СФАктёр
Суан
Фук
- МСАктёр
Митя
Савельев
- ВБАктриса
Васса
Бокова
- АПАктриса
Анна
Попова
- ГПАктёр
Григорий
Перель
- СИСценарист
Стас
Иванов
- Продюсер
Артем
Васильев
- Продюсер
Ирина
Сосновая
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Георгий
Шабанов
- СИПродюсер
Стас
Иванов
- ДППродюсер
Джимми
Пэм
- АГПродюсер
Алексей
Гришин
- НИПродюсер
Николай
Иванов
- ПЮМонтажёр
Павел
Юринов
- СБОператор
Степан
Бешкуров
- ВСКомпозитор
Виктор
Скорбенко