Высокий сезон (сериал, 2025) смотреть онлайн

8.42025, Высокий сезон 1 сезон
Драма, Боевик18+
1-й сезон

О сериале

«Высокий сезон» (2025) — это драматический триллер с нотками детектива.

История рассказывает о молодой паре, отправившейся во Вьетнам на отдых. Все меняется в последние дни отпуска: девушка бесследно исчезает после внезапной встречи со своим бывшим. Разочаровавшись в бездействии полиции, парень пытается найти любимую и постепенно раскрывает, что причина ее пропажи скрыта в секретах прошлого, которые она тщательно скрывала. В ходе поисков он встречает капитана Тао, женщину, вернувшуюся в родной город и ведущую собственное расследование, цель которого — раскрыть тайну гибели ее сестры. Смогут ли они узнать, что случилось на самом деле?

Страна
Ирландия, Вьетнам, Россия
Жанр
Боевик, Драма

Рейтинг

7.1 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Высокий сезон»