Биография

Артур Бесчастный – актер театра, кино и дубляжа, бывший участник шоу Дом 2, родился 13 августа 1985 года. Фильмография насчитывает более 20 полнометражных кинолент и сериалов. Известность актеру принесли роли в многосерийных фильмах «Таинственная страсть» и «Адаптация». В 2006 году участвовал в телепроекте «Дом 2». Также стал участником другого телешоу – «Понять. Простить» (для съемок использовал вымышленное имя). В 2008 году был зачислен на первый курс школы-студии МХАТ (мастерская К. Серебренникова). Сниматься в кино начал, будучи еще студентом. Первым фильмом Артура Бесчастного стала фантастическая мелодрама «Поцелуй сквозь стену». Актеру досталась небольшая роль. Партнерами по съемочной площадке стали П. Воля, А. Адабашьян, И. Охлобыстин. В 2013 году актер снимался в фантастической драме «Темный мир: Равновесие» с П. Прилучным в главной роли. В 2016 году на экраны вышла кинокартина «Дуэлянт» с участием актера. Одна из главных ролей Артуру Бесчастному досталась в сериале «Таинственная страсть». Актер воплотил образ Иосифа Бродского. Спустя год начал сниматься в многосерийной комедии «Адаптация». Актер также работал над озвучиванием иностранных фильмов и сериалов.