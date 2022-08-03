Фильм Голодные игры: И вспыхнет пламя (2013)

Политика Капитолия становится жестче, а в дистриктах зреет бунт. «Голодные игры: И вспыхнет пламя» — насыщенная интригами и борьбой за свободу антиутопия, героев которой ждут новые испытания на арене, что жаждет крови и не прощает ошибок.



Пережив жестокие Голодные игры, Китнисс Эвердин и Пит Мелларк возвращаются в родной дистрикт. Однако бунтарский поступок ставит их под удар Капитолия. Согласно традиции, грядущие юбилейные Голодные игры станут особенными, собрав исключительно победителей прошлых лет. Китнисс и Пит теперь не просто пешки, а символы, которых Капитолий хочет подчинить, а народ — возвысить. Новая арена — хитроумная ловушка с часами, ядами и туманом, где каждый шаг проверяет как силу, так и ум. Интриги, предательства и пропаганда бьют по героям не слабее оружия. Визуально сиквел ярче и плотнее первых «Голодных игр», с новыми лицами вроде Филипа Сеймура Хоффмана, чей персонаж Плутарх добавляет загадок.



Став искрой надежды, Китнисс разжигает огонь, который изменит Панем навсегда — фильм «Голодные игры: И вспыхнет пламя» рассказывает о людях, которые учатся быть больше, чем им позволяют, в мире, который хочет их сломать.

