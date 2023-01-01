Биография

Джеффри Райт — американский актер и продюсер. Обладатель премий «Золотой глобус» и «Эмии». Родился в Вашингтоне 7 декабря 1965 года. В юности увлекался политикой и учился на соответствующем факультете Амхерстского колледжа в Массачусетсе. Позже решил стать актером и поступил в школу искусств при Нью-Йоркском университете. Выступал на площадках Бродвея, параллельно начал играть эпизодические роли в полнометражных проектах. Сегодня фильмография Джеффри Райта насчитывает более 130 работ. Его можно встретить в картинах «Казино Рояль», «Бэтмен», «Не время умирать», «Голодные игры: И вспыхнет пламя», «Мартовские иды», «Выживут только любовники», «Город порока», «Девушка из воды». Также актер сыграл в сериалах «Мир Дикого Запада», «Доктор Хаус».