Эпицентры Нью-Йорка 9/11
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Эпицентры Нью-Йорка 9/11
7.32021, NYC Epicenters 9/11 1 сезон
Документальные, Мини-сериалы18+
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Эпицентры Нью-Йорка 9/11 (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Документальный фильм оскароносного режиссера Спайка Ли о жизни Нью-Йорка после трагедии 11 сентября 2001 года. Картина охватывает два десятилетия восстановления города после сокрушительной трагедии. Огромное количество интервью с людьми из самых разных слоев населения покажет, как Нью-Йорк пережил время страшных потерь и смог сохранить свою мощь. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.4 IMDb