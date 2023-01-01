Биография

Режиссер, кинопродюсер, сценарист и талантливый актер Джон Туртурро, хоть и имеет итальянские корни, родился 28.02.1957 г. в Нью-Йорке (Бруклин). Сегодня он имеет множество наград, в том числе приз фестиваля в Каннах и премию «Эмми». Будущий актер воспитывался в семье сицилийского плотника-строителя и талантливой певицы (джаз), с 2-мя братьями – Николасом (тоже работает актером) и Ральфом. Джон Тортурро вырос на старых черно-белых кинокартинах, которые имел возможность смотреть по местным телеканалам, также он увлекался боксом. Его идейные вдохновители – Ланкастер и знаменитый Зорро. С детства он слушал пение матери и рос в атмосфере папиных рассказов о Сицилии. Именно благодаря этому у него развился большой талант к пародии. Учился Тортурро на актерском факультете нью-йоркского университета, после чего окончил дополнительно Йельский университет. Первый фильм с Джоном Тортурро – оскароносная картина «Бешеный бык», где он сыграл эпизодическую роль. Далее его стали часто приглашать на главные роли. Часто ему доставались нервные и беспокойные персонажи, за счет чего полюбился поклонникам артхауза. Творческий путь режиссера включает в себя 6 кинокартин.