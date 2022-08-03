Под маской жиголо (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно
8.12013, Fading Gigolo
Мелодрама, Комедия86 мин18+
О фильме
Герой Вуди предлагает своему небогатому другу услуги сутенера в оригинальном бизнесе — любовных играх с состоятельными женщинами. И, казалось бы, все пошло как по маслу, но после череды комичных ляпов и позорных провалов, становится очевидно, что парни плывут против течения денег и любви…
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Джон
Туртурро
- Актёр
Джон
Туртурро
- Актёр
Вуди
Аллен
- Актриса
Ванесса
Паради
- Актёр
Лив
Шрайбер
- Актриса
Шэрон
Стоун
- Актриса
София
Вергара
- АОАктёр
Абе
Олтмэн
- МБАктёр
Майкл
Бадалукко
- Актёр
Боб
Балабан
- МБАктриса
М’Барка
Бен Талеб
- Сценарист
Джон
Туртурро
- Продюсер
Билл
Блок
- ПХПродюсер
Пол
Хэнсон
- ДЛПродюсер
Джеффри
Леви-Хинте
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- АКАктёр дубляжа
Александр
Котов
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шорохова
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ЕХАктриса дубляжа
Елена
Харитонова
- ДЗХудожница
Донна
Заковска
- МПОператор
Марко
Понтекорво