Под маской жиголо
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Под маской жиголо

Под маской жиголо (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

8.12013, Fading Gigolo
Мелодрама, Комедия86 мин18+

О фильме

Герой Вуди предлагает своему небогатому другу услуги сутенера в оригинальном бизнесе — любовных играх с состоятельными женщинами. И, казалось бы, все пошло как по маслу, но после череды комичных ляпов и позорных провалов, становится очевидно, что парни плывут против течения денег и любви…

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Под маской жиголо»