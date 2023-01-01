Биография

Айзек Лив Шрайбер – актер, режиссер, кинопродюсер и автор сценариев, родился 4 октября 1967 года. Обладатель театральной премии «Тони», шесть раз был номинирован на «Золотой Глобус». Рожденный в семье художницы и режиссера-постановщика, мальчик с детства тянулся к искусству, но мама запрещала ему смотреть цветное кино из-за боязни, что фильмы повредят зрению, из-за чего основное влияние на юного Шрайбера оказал Чарли Чаплин. В детские годы будущий актер попробовал себя на сцене школьного театра, а в 1992 году он уже окончил Школу драматического искусства при Йеле. Изначально намереваясь стать сценаристом, в 90-х годах Шрайбер отложил эти планы на будущее ради дебюта как актер полнометражного кино. Первые большие фильмы Лива Шрайбера – трилогия ужасов «Крик», «Гамлет» 2000 года и «Цена страха» 2002 года – закрепили за ним репутацию крепкого драматического актера. В 2005 году дебютировал как сценарист с трагикомедией «И все осветилось», на главную роль в которую пригласил Элайджу Вуда. С 2008 года играет супергероя Саблезуба в киносаге «Люди Х». Из недавних проектов наибольшую известность получили биографическая шахматная картина «Жертвуя пешкой» 2014 года и «Дождливый день в Нью-Йорке» 2019 года, срежиссированный Вуди Алленом.