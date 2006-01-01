Разрисованная вуаль (фильм, 2006) смотреть онлайн

Сюжет

Двадцатые годы ХХ века, молодой врач и его неверная жена, Китти, отправляются в отдалeнную деревушку в Китае, чтобы бороться со вспышкой эпидемии холеры. Там, поражeнная преданностью мужа работе, Китти начинает видеть его в ином свете и влюбляется в него…



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