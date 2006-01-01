Разрисованная вуаль (фильм, 2006) смотреть онлайн
9.22006, The Painted Veil
Драмы, Мелодрамы119 мин16+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Двадцатые годы ХХ века, молодой врач и его неверная жена, Китти, отправляются в отдалeнную деревушку в Китае, чтобы бороться со вспышкой эпидемии холеры. Там, поражeнная преданностью мужа работе, Китти начинает видеть его в ином свете и влюбляется в него…
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Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.4 IMDb
- Режиссёр
Джон
Кёрран
- Актриса
Наоми
Уоттс
- Актёр
Эдвард
Нортон
- Актёр
Лив
Шрайбер
- Актриса
Дайана
Ригг
- Актёр
Тоби
Джонс
- КЭАктриса
Катрин
Эн
- ЛБАктриса
Ли
Бинь
- УБАктёр
У
Бинь
- АДАктёр
Алан
Дэвид
- МДАктриса
Мари-Лор
Дикуру
- РНСценарист
Рон
Нисуонер
- УССценарист
Уильям
Сомерсет Моэм
- СКПродюсер
Сара
Коллетон
- ЖФПродюсер
Жан-Франсуа
Фонлюп
- Продюсер
Эдвард
Нортон
- Продюсер
Наоми
Уоттс
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- ОСАктриса дубляжа
Ольга
Сирина
- ВБАктёр дубляжа
Вячеслав
Баранов
- РМХудожница
Рут
Майерс
- АДКомпозитор
Александр
Деспла