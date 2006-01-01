Разрисованная вуаль
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Разрисованная вуаль

Разрисованная вуаль (фильм, 2006) смотреть онлайн

9.22006, The Painted Veil
Драмы, Мелодрамы119 мин16+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

Двадцатые годы ХХ века, молодой врач и его неверная жена, Китти, отправляются в отдалeнную деревушку в Китае, чтобы бороться со вспышкой эпидемии холеры. Там, поражeнная преданностью мужа работе, Китти начинает видеть его в ином свете и влюбляется в него…

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Информация

Страна
Китай, США, Канада
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Разрисованная вуаль»

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