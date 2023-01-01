Наоми Уоттс
Naomi Watts
- Карьера
- Актриса, Продюсер
- Дата рождения
- 28 сентября 1968 г. (56 лет)
Биография
Наоми Уоттс – актриса и продюсер с британскими корнями, в 14 лет эмигрировала в Австралию. Дважды номинировалась на премию «Оскар». Исполнила большое количество ролей в кино, обрела известность благодаря легендарной картине «Кинг Конг» и рейтинговым фильмам «Разрисованная вуаль» и «Малхолланд Драйв». Является послом доброй воли ЮНЭЙДС. Отец Наоми Уоттс умер, когда ей было всего 7 лет. Следующие 7 лет семья искала новое место жительства, переезжая в разные части Англии. В результате мать перевезла Наоми и ее брата в Австралию, где они и обосновались. В 18 лет девушка решила стать моделью и отправилась в Японию, получив работу через агентство. Спустя год вернулась в Сидней, где работала журналисткой в модном журнале. Однако желание стать актрисой было сильнее. Вскоре Наоми Уоттс получает небольшую роль в картине «Флирт», которая не принесла ей популярности, как и несколько последующих работ. Жизнь актрисы изменилась после фильма «Малхолланд драйв», который подарил ей первые награды и успех. Наоми наконец начали предлагать интересные роли, она снялась в таких известных картинах, как «21 грамм», «Развод», «Взломщики сердец». Еще одна невероятно успешная работа – роль Энн Дэрроу в получившем мировую известность фильме «Кинг Конг». В качестве продюсера Наоми работала над кинолентами «Элли Паркер» и «Мы здесь больше не живём».
Фильмография
Актриса
- 7.0
Гонка со временем2021, 83 мин
- 8.8
День курка2019, 96 мин
- 7.4
Реальный Рокки2016, 92 мин
- 8.1
Разрушение2015, 96 минБесплатно
- 8.4
Лес самоубийц2015, 106 мин
- 8.9
Диана: История любви2013, 108 мин
- 7.4
Муви 432013, 95 минБесплатно
- 8.0
Игра без правил2010, 103 минБесплатно
- 8.8
Мать и дитя2009, 121 мин
- 9.2
Разрисованная вуаль2006, 119 мин
- 6.8
Взломщики сердец2004, 102 мин
- 8.5
Четверо похорон и одна свадьба2002, 92 минБесплатно