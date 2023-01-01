Биография

Наоми Уоттс – актриса и продюсер с британскими корнями, в 14 лет эмигрировала в Австралию. Дважды номинировалась на премию «Оскар». Исполнила большое количество ролей в кино, обрела известность благодаря легендарной картине «Кинг Конг» и рейтинговым фильмам «Разрисованная вуаль» и «Малхолланд Драйв». Является послом доброй воли ЮНЭЙДС. Отец Наоми Уоттс умер, когда ей было всего 7 лет. Следующие 7 лет семья искала новое место жительства, переезжая в разные части Англии. В результате мать перевезла Наоми и ее брата в Австралию, где они и обосновались. В 18 лет девушка решила стать моделью и отправилась в Японию, получив работу через агентство. Спустя год вернулась в Сидней, где работала журналисткой в модном журнале. Однако желание стать актрисой было сильнее. Вскоре Наоми Уоттс получает небольшую роль в картине «Флирт», которая не принесла ей популярности, как и несколько последующих работ. Жизнь актрисы изменилась после фильма «Малхолланд драйв», который подарил ей первые награды и успех. Наоми наконец начали предлагать интересные роли, она снялась в таких известных картинах, как «21 грамм», «Развод», «Взломщики сердец». Еще одна невероятно успешная работа – роль Энн Дэрроу в получившем мировую известность фильме «Кинг Конг». В качестве продюсера Наоми работала над кинолентами «Элли Паркер» и «Мы здесь больше не живём».