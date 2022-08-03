Фильм День курка (2019)

Главный герой снова и снова проживает один и тот же день, который заканчивается его смертью. Закрученный экшен с Фрэнком Грилло.



Спецназовец в отставке Рой устал от серой рутины. Еще бы, ведь каждый день заканчивается убийством — его убийством. Пулеметы, взрывчатка или мачете — неважно, ведь он все равно умрет, а потом проснется, как будто ничего не случилось. Рой понятия не имеет, как угодил в эту мертвую петлю, но знает только, что это дело рук некоего большого босса. Тем временем жена Роя, тоже как-то связанная с этой дурацкой игрой в смерть, находится в большой опасности. Парню осточертело умирать, и он решает докопаться до правды.



Что на самом деле происходит с Роем и кто запустил его в эту череду повторяющихся убийств? Мэл Гибсон, Наоми Уоттс и Мишель Йео в фантастическом боевике от режиссера «Плохих парней» — смотреть «День курка» можно онлайн на видеосервисе Wink.

