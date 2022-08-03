Фильм День курка (2019)
О фильме
Главный герой снова и снова проживает один и тот же день, который заканчивается его смертью. Закрученный экшен с Фрэнком Грилло.
Спецназовец в отставке Рой устал от серой рутины. Еще бы, ведь каждый день заканчивается убийством — его убийством. Пулеметы, взрывчатка или мачете — неважно, ведь он все равно умрет, а потом проснется, как будто ничего не случилось. Рой понятия не имеет, как угодил в эту мертвую петлю, но знает только, что это дело рук некоего большого босса. Тем временем жена Роя, тоже как-то связанная с этой дурацкой игрой в смерть, находится в большой опасности. Парню осточертело умирать, и он решает докопаться до правды.
Что на самом деле происходит с Роем и кто запустил его в эту череду повторяющихся убийств? Мэл Гибсон, Наоми Уоттс и Мишель Йео в фантастическом боевике от режиссера «Плохих парней» — смотреть «День курка» можно онлайн на видеосервисе Wink.
СтранаВеликобритания, США, Австралия
ЖанрФантастика, Боевик
КачествоFull HD, SD
Время96 мин / 01:36
Рейтинг
- ДКРежиссёр
Джо
Карнахан
- Актёр
Фрэнк
Грилло
- Актёр
Мэл
Гибсон
- Актриса
Наоми
Уоттс
- РГАктёр
Рио
Грилло
- Актёр
Кен
Жонг
- ШМАктёр
Шон
МакКинни
- Актриса
Аннабелль
Уоллис
- Актриса
Мишель
Йео
- Актёр
Уилл
Сассо
- СЛАктриса
Селина
Ло
- ДКСценарист
Джо
Карнахан
- ЭБСценарист
Эдди
Бори
- Продюсер
Рэндолл
Эмметт
- ДФПродюсер
Джордж
Фурла
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Барабанов
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- АВАктёр дубляжа
Алексей
Войтюк
- КХМонтажёр
Кевин
Хейл
- ХМОператор
Хуан
Мигель Аспирос