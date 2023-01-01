Биография

Фрэнк Энтони Грилло — американский актер, продюсер. Родился в Нью-Йорке 8 июня 1965 года. Фрэнк вырос в небогатой семье итальянских мигрантов. Беспокойный район Бронкса определил увлечение мальчика спортом. Борьба, американский футбол, единоборства, бокс — с самого детства спорт всегда был в жизни Грилло. Окончив школу с высокими отметками, Фрэнк получил отличное бизнес-образование в Нью-Йоркском университете и устроился работать на Уолл-стрит. Но спустя год понял, что ему не интересна финансовая сфера. Благодаря прекрасной физической форме Фрэнка стали приглашать на съемки рекламы, затем он стал появляться на обложках мужских журналов. Наконец, он получил роль в телесериале и начал сниматься в кино. Фрэнку Грилло долго не везло на актерском поприще: то фильм проходной, то роль незаметная, то картину не выпустили. Успех пришел только к 46 годам, после роли в ленте «Воин». С тех пор кинокарьера Фрэнка только набирает обороты. Из 130 фильмов, в которых играл Фрэнк Грилло, наиболее известны «Закон и порядок. Специальный корпус», «C.S.I. Место преступления», «Особое мнение», «Щит», «Без следа», «Лас Вегас», «Побег», «Точка убийства», «Возмездие», «Врата», «Короли побега», «Схватка», «Связи нет», «Цель номер один», «Патруль», «Мэри и Марта», «Первый мститель», «Мстители», «Королевство», «Миллиарды», «День курка», «Телохранитель жены киллера», «Миротворец», «Король Талсы».