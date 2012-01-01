Патруль (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Хорошие парни борются с негодяями в самом опасном районе Лос-Анджелеса. Криминальный триллер от создателя «Форсажа».
Майк Завала и Брайан Тейлор — напарники-патрульные, следящие за законом и порядком на улицах большого города. Двум копам достается дежурство в районе под кодовым названием Х-13, где годами процветает преступность. Наркоторговля, грабежи и убийства — здесь обычное дело. Теперь напарникам предстоит справиться с непростой задачей, но Брайан и Майк не только давние друзья, а еще и настоящие профи. Однако криминальный район, в который они попали, скоро затянет бравых полицейских в самую гущу опасных интриг преступного мира...
Какие сюрпризы и опасности ожидают друзей в калифорнийском гетто? Джейк Джилленхол, Майкл Пенья, Анна Кендрик и другие звезды в ярком приключенческом боевике — смотреть фильм «Патруль» 2012 года можно на видеосервисе Wink.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Дэвид
Эйр
- Актёр
Джейк
Джилленхол
- Актёр
Майкл
Пенья
- Актриса
Анна
Кендрик
- Актриса
Натали
Мартинес
- Актёр
Фрэнк
Грилло
- ДХАктёр
Дэвид
Харбор
- АФАктриса
Америка
Феррера
- КХАктриса
Коуди
Хорн
- ШЭАктриса
Шондрелла
Эйвери
- КСАктёр
Кле
Слоун
- Сценарист
Дэвид
Эйр
- Продюсер
Тобин
Армруст
- Продюсер
Дэвид
Эйр
- ПЭПродюсер
Пол
Энтони Баррерас
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- МКХудожница
Мэри
Клер Хэннан
- ДДМонтажёр
Доди
Дорн
- РВОператор
Роман
Васьянов
- ДСКомпозитор
Дэвид
Сарди