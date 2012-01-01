Патруль
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Патруль

Патруль (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

9.02012, End of Watch
Драмы, Боевики104 мин18+

Сюжет

Хорошие парни борются с негодяями в самом опасном районе Лос-Анджелеса. Криминальный триллер от создателя «Форсажа».

Майк Завала и Брайан Тейлор — напарники-патрульные, следящие за законом и порядком на улицах большого города. Двум копам достается дежурство в районе под кодовым названием Х-13, где годами процветает преступность. Наркоторговля, грабежи и убийства — здесь обычное дело. Теперь напарникам предстоит справиться с непростой задачей, но Брайан и Майк не только давние друзья, а еще и настоящие профи. Однако криминальный район, в который они попали, скоро затянет бравых полицейских в самую гущу опасных интриг преступного мира...

Какие сюрпризы и опасности ожидают друзей в калифорнийском гетто? Джейк Джилленхол, Майкл Пенья, Анна Кендрик и другие звезды в ярком приключенческом боевике — смотреть фильм «Патруль» 2012 года можно на видеосервисе Wink.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики, Криминал, Драмы, Триллеры

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Патруль»

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