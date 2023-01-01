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Дэвид Эйр
Дэвид Эйр

Дэвид Эйр

David Ayer

Карьера
Режиссёр, Сценарист, Продюсер
Дата рождения
18 января 1968 г. (57 лет)

Биография

Американский режиссер Дэвид Эйр родился 18 января 1968 г. Сегодня он наиболее известен благодаря съемкам криминальных фильмов, снятых в Лос-Анджелесе, рассказывающих о бандах и коррупции в полиции. Эйр родился в Шампейне, штат Иллинойс, вырос в Блумингтоне, штат Миннесота, где в подростковом возрасте родители выгнали его из дома. Он жил со своим двоюродным братом в Лос-Анджелесе (Калифорния), где его опыт в Южно-Центральном Лос-Анджелесе стал источником вдохновения. Он бросил школу и зарабатывал на жизнь рисованием картин. Его сценарии включают «Тренировочный день» (2001), «Форсаж» (2001) и SWAT (2003). Он также снял «Суровые времена» (2005 г.), «Короли улиц» (2008 г.), «Конец дозора» (2012 г.) и «Саботаж» (2014 г.). В 2016 г. он снял супергеройский фильм «Отряд самоубийц из расширенной вселенной DC», а затем – городской фантастический фильм «Яркий» (2017). Дважды сотрудничал с актером Шайа Лабафом: сначала в драме о Второй мировой войне «Ярость» (2014), затем в криминальном триллере «Сборщик налогов» (2020). Он также сотрудничал со своим другом Кле Шахидом Слоаном, который снялся в 5 фильмах Дэвида Эйра. 13 декабря 2016 г. кинорежиссер был привлечен к работе над созданием спин-оффа «Отряд самоубийц» под названием «Хищные птицы» с Марго Робби в главной роли.

Фильмография

Режиссёр

Сценарист

Продюсер