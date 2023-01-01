Биография

Американский режиссер Дэвид Эйр родился 18 января 1968 г. Сегодня он наиболее известен благодаря съемкам криминальных фильмов, снятых в Лос-Анджелесе, рассказывающих о бандах и коррупции в полиции. Эйр родился в Шампейне, штат Иллинойс, вырос в Блумингтоне, штат Миннесота, где в подростковом возрасте родители выгнали его из дома. Он жил со своим двоюродным братом в Лос-Анджелесе (Калифорния), где его опыт в Южно-Центральном Лос-Анджелесе стал источником вдохновения. Он бросил школу и зарабатывал на жизнь рисованием картин. Его сценарии включают «Тренировочный день» (2001), «Форсаж» (2001) и SWAT (2003). Он также снял «Суровые времена» (2005 г.), «Короли улиц» (2008 г.), «Конец дозора» (2012 г.) и «Саботаж» (2014 г.). В 2016 г. он снял супергеройский фильм «Отряд самоубийц из расширенной вселенной DC», а затем – городской фантастический фильм «Яркий» (2017). Дважды сотрудничал с актером Шайа Лабафом: сначала в драме о Второй мировой войне «Ярость» (2014), затем в криминальном триллере «Сборщик налогов» (2020). Он также сотрудничал со своим другом Кле Шахидом Слоаном, который снялся в 5 фильмах Дэвида Эйра. 13 декабря 2016 г. кинорежиссер был привлечен к работе над созданием спин-оффа «Отряд самоубийц» под названием «Хищные птицы» с Марго Робби в главной роли.