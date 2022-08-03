Проклятый сезон (фильм, 2002) смотреть онлайн бесплатно

Полицейский департамент Лос-Анджелеса, апрель 1992 года. За несколько дней до оправдания четырех белых полицейских, обвинявшихся в жестоком избиении темнокожего гражданина Родни Кинга и последующих беспорядков в Лос-Анджелесе. В этой напряженной расистской атмосфере элитному отделу полицейского департамента Лос-Анджелеса по специальным расследованиям поручено разобраться с убийствами.

