Проклятый сезон (фильм, 2002) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Полицейский департамент Лос-Анджелеса, апрель 1992 года. За несколько дней до оправдания четырех белых полицейских, обвинявшихся в жестоком избиении темнокожего гражданина Родни Кинга и последующих беспорядков в Лос-Анджелесе. В этой напряженной расистской атмосфере элитному отделу полицейского департамента Лос-Анджелеса по специальным расследованиям поручено разобраться с убийствами.

Страна
Германия, США, Великобритания
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
113 мин / 01:53

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.6 IMDb

