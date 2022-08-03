Проклятый сезон (фильм, 2002) смотреть онлайн бесплатно
8.32002, Dark Blue
Триллер, Драма113 мин18+
О фильме
Полицейский департамент Лос-Анджелеса, апрель 1992 года. За несколько дней до оправдания четырех белых полицейских, обвинявшихся в жестоком избиении темнокожего гражданина Родни Кинга и последующих беспорядков в Лос-Анджелесе. В этой напряженной расистской атмосфере элитному отделу полицейского департамента Лос-Анджелеса по специальным расследованиям поручено разобраться с убийствами.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Рон
Шелтон
- Актёр
Курт
Рассел
- Актёр
Скотт
Спидман
- Актриса
Майкл
Мишель
- Актёр
Брендан
Глисон
- Актёр
Винг
Реймз
- КАктёр
Курупт
- ДМАктёр
Дэш
Майок
- Актёр
Джонатан
Бэнкс
- ЛДАктриса
Лолита
Давидович
- КААктриса
Кэнди
Александр
- Сценарист
Дэвид
Эйр
- ДЭСценарист
Джеймс
Эллрой
- ДБПродюсер
Дэвид
Блокер
- Продюсер
Калдекот
Чубб
- ШДПродюсер
Шон
Дэниэл
- ДДПродюсер
Джеймс
Джекс
- ЛБАктёр дубляжа
Леонид
Белозорович
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- ОПАктриса дубляжа
Ольга
Плетнёва
- АЯАктёр дубляжа
Андрей
Ярославцев
- ВБАктёр дубляжа
Виктор
Бохон
- КМХудожница
Кэтрин
Моррисон
- ПСМонтажёр
Пол
Сейдор
- ТБКомпозитор
Теренс
Блэнчард