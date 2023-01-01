Биография

Курт Рассел — американский актер. Родился в Спрингфилде 17 марта 1951 года. Кинодеятель родился в семье актера Бинга Рассела и танцовщицы Луизы Джулии Рассел. На протяжении школьных лет Курт играл в Малой Бейсбольной лиге, а также в школьных бейсбольных командах. После окончания средней школы Таузенд-Оукс он сразу же отправился на службу в Национальную гвардию ВВС Калифорнии. В своем дебютном фильме Курту Расселу удалось сняться вместе с Элвисом Пресли. Позже актер исполнил роли в фильмах «Безумный Макс», «Побег из Нью-Йорка», «Танго и Кэш», а за ними последовало участие в картинах «Звездные врата», «Ванильное небо», «Доказательство смерти» и «Трасса 60». Курт является одним из любимых актеров Квентина Тарантино — в последние годы Рассел сыграл в лентах «Омерзительная восьмерка» и «Однажды в Голливуде».