Мечтатель (фильм, 2005) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Все, что нужно — это хорошая лошадь. Семейный фильм о том, как добрые дела способны сближать.
Бен работает конюхом на ипподроме, ухаживает за скаковыми лошадьми. Его маленькая дочь Кейл давно мечтает посмотреть на папиных подопечных, и вечно занятой отец наконец находит время показать девочке ипподром. Однако именно в этот день во время скачек происходит несчастный случай: лошадь, за которую отвечает Бен, падает и ломает ногу. Разозленный босс выгоняет конюха, оставив ему раненую лошадь в качестве выходного пособия. Бен приходит в отчаяние, но Кейл предлагает папе вылечить лошадь, чтобы она снова могла участвовать в скачках.
Что выйдет из этой безумной затеи и смогут ли отец и дочь наконец понять друг друга? Курт Рассел и Дакота Фаннинг в драме «Мечтатель». Фильм 2005 года смотреть онлайн можно на портале Wink.
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Информация
Рейтинг
- ДГРежиссёр
Джон
Гэйтинс
- Актёр
Курт
Рассел
- Актриса
Дакота
Фаннинг
- ККАктёр
Крис
Кристофферсон
- Актриса
Элизабет
Шу
- Актёр
Дэвид
Морс
- ФРАктёр
Фредди
Родригес
- Актёр
Луис
Гусман
- Актёр
Одед
Фер
- КХАктёр
Кен
Ховард
- ХОАктёр
Холмс
Осборн
- ДГСценарист
Джон
Гэйтинс
- Продюсер
Брайан
Роббинс
- МТПродюсер
Майкл
Толлин
- Продюсер
Ашок
Амритрадж
- ДРМонтажёр
Дэвид
Розенблюм
- ФМОператор
Фред
Мерфи
- ДДКомпозитор
Джон
Дебни