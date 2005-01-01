Мечтатель (фильм, 2005) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Все, что нужно — это хорошая лошадь. Семейный фильм о том, как добрые дела способны сближать.



Бен работает конюхом на ипподроме, ухаживает за скаковыми лошадьми. Его маленькая дочь Кейл давно мечтает посмотреть на папиных подопечных, и вечно занятой отец наконец находит время показать девочке ипподром. Однако именно в этот день во время скачек происходит несчастный случай: лошадь, за которую отвечает Бен, падает и ломает ногу. Разозленный босс выгоняет конюха, оставив ему раненую лошадь в качестве выходного пособия. Бен приходит в отчаяние, но Кейл предлагает папе вылечить лошадь, чтобы она снова могла участвовать в скачках.



Что выйдет из этой безумной затеи и смогут ли отец и дочь наконец понять друг друга? Курт Рассел и Дакота Фаннинг в драме «Мечтатель». Фильм 2005 года смотреть онлайн можно на портале Wink.



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