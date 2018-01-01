WinkДжон Дебни
Джон Дебни
John Debney
- Карьера
- Композитор
- Дата рождения
- 18 августа 1956 г. (69 лет)
Фильмография
Композитор
- 7.8
Питер Пэн и Алиса в Стране чудес2020, 90 мин
- 7.0
Пляжный бездельник2019, 90 минБесплатно
- 8.3
Точка невозврата2018, 104 минБесплатно
- 8.7
В гостях у Элис2017, 93 минБесплатно
- 8.9
Несносные леди2016, 112 минБесплатно
- 8.8
Сапожник2014, 93 минБесплатно
- 9.0
Обитель проклятых2014, 108 минБесплатно
- 8.9
Блондинка в эфире2014, 90 минБесплатно
- 9.0
Джобс: Империя соблазна2013, 122 мин
- 8.6
Я, Алекс Кросс2012, 97 минБесплатно
- 8.2
Пришельцы на чердаке2009, 82 мин
- 8.1
На трезвую голову2008, 113 минБесплатно
- 9.3
Мечтатель2005, 101 минБесплатно
- 9.2
Остров головорезов1995, 119 мин